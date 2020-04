Frühlingsgefühle bei den Pandas in Schönbrunn

Geht da etwa was? Der Frühling bringt allerorts die Gefühle in Wallungen, und derzeit können auch im Wiener Zoo Schönbrunn amouröse Anzeichen registriert werden, schaut man etwa in das Gehege der Großen Pandas. Wie der Zoo berichtet, zeigen Panda-Dame „Yang Yang“ und ihr neuer Partner „Yuan Yuan“ durchaus Interesse aneinander. So ganz dürfte der Funke aber bislang nicht übergesprungen sein.