Niessl fordert 100 Mio. Soforthilfe für Vereine

Die Spitzen von Sport Austria und der drei Dachverbände haben die von Sportminister Werner Kogler am Mittwoch verkündeten Lockerungen für Spitzen- und Breitensport begrüßt. Allerdings fordern deren Präsidenten die rasche Einrichtung des in Aussicht gestellten Hilfspaketes. Am Mittwochabend bezifferte Sport-Austria-Präsident Hans Niessl im „ZiB 2“-Interview diese Forderung mit 100 Millionen Euro für die heimischen Sportvereine. „Die Uhr tickt“, sagte der ehemalige Landeshauptmann des Burgenlands (SPÖ).