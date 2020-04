Doskozil zurück im Amt: Lob für Krisenmanagement

Kritik an Parndorf-Öffnung

Kritik übte Doskozil an der Öffnung des Designer Outlet Centers in Parndorf am kommenden Freitag. „Das steht für mich in einem krassen Widerspruch zu den strengen Ausgangsbeschränkungen, die nach wie vor gelten“, sagte der Landeshauptmann. Es könne auch dazu führen, dass die positive Entwicklung der vergangenen Tage aufs Spiel gesetzt werde. Trotz Nachfrage sei die Bundesregierung aber nicht von dieser Regelung abgegangen.