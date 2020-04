Sprunghafter Corona-Anstieg auf Flugzeugträger

Vom französischen Flugzeugträger Charles de Gaulle wurden am Mittwochabend 668 mit dem Coronavirus infizierte Seeleute gemeldet. Das Flaggschiff der französischen Marine war am 15. März mit etwa 1900 Mann Besatzung in See gestochen und legte schließlich am Ostersonntag im Hafen von Toulon an. Die Mehrzahl der bisher getesteten Soldaten sei Corona-positiv worden, für ein Drittel der durchgeführten Tests liege noch kein Ergebnis vor, teilte das französische Verteidigungsministerium mit.