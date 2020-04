Polizei auf der Jagd nach Seriendieben

Gleich fünfmal in einer Nacht haben Einschleichdiebe in St. Leonhard am Forst im Bezirk Melk zugeschlagen. Aus Gärten, Garagen und Gartenhütten in unmittelbarer Nachbarschaft wurden neun Fahrräder, Zubehör und Werkzeug gestohlen. Teilweise nutzten die Unbekannten Gartenstühle, um über Zäune von einem Grundstück in das nächste zu gelangen. Schwer wurde es den Tätern dabei nicht gemacht, die ausgewählten Gebäude waren nicht versperrt. Daher konnten auch keine Einbruchsspuren entdeckt werden. Ob ein abgestelltes Fahrrad im Schlosspark von einem weiteren, noch unbekannten Diebstahl stammt, ist derzeit unklar.