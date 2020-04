Markus Rogan: Mit der Wut im Bauch zu WM-Gold!

In Manchester aber hatte Markus, Österreichs doppelter Olympia-Zweiter von Athen 2004, die 200 m Rücken schon abgehakt. Zum Glück nicht ganz. Rogan ließ es noch recht lange offen, ob er die WM beendet oder nicht. Er war am nächsten Tag telefonisch nicht zu erreichen. Schließlich schickte er mir ein kurzes SMS: „Es wird ein Rennen in Demut!“ So lapidar kündigte er mir seinen Start für die 200 m Rücken am Schlusstag der WM an. Als wir uns nach seinem Training trafen, meinte er noch: „Ich will mich nicht verstecken - und muss mit der Niederlage leben.“ Er sah absolut keine Chance über 200 m Rücken gegen Ryan Lochte: „Bestenfalls kann ich Silber holen. Es kann aber auch Platz fünf werden …“