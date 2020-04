Neue Termine für „Krone“-Konzerthits im Herbst

Die Absagen-Welle hat auch das große „Krone“-Konzert des englischen Superstars James Blunt erwischt – der Singer-Songwriter tritt jetzt erst am 26. September in der Linzer Arena an, um den Fans mit melancholisch-schönen Superhits wie „You’re Beautiful“ oder „Bonfire Heart“ die Tränen in die Augen zu treiben. Bis dahin ist noch Zeit, um die vielen gefühlvollen Songs des neuen Albums „Once Upon A Mind“ oft genug zu hören, um „mitsingfit“ zu sein. Bereits gekaufte Karten bleiben auch hier gültig. Alle Infos auf www.oeticket.com.