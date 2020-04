Alle Unternehmer ziehen an einem Strang

Die Soforthilfe-Plattform gemeinsamschaffenwirdas.at als Symbol für großes Engagement: Der Zuspruch, den die Initiatorin Gerlinde Schmid erhält, ist enorm. Dank ihres Einsatzes können Nutzer im Internet gezielt und schnell Betriebe aller Art in nächster Nähe finden oder Firmen dringend benötigte Mitarbeiter. Doch auch Initiativen kosten viel Geld. Zwei Aktionen, die in Kooperation mit der Hilfsplattform bereits erfolgreich angelaufen sind, zeigen, wie es gemeinsam funktionieren kann. Tatkräftige Unterstützung erhält Schmid– mit der Communications GmbH in Jois selbst eine Geschäftsfrau – von Meisterkonditorin Evelyne Goldenits aus Eisenstadt.