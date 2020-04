Steirische Feuerwehren mussten ausrücken

Innerhalb von nur wenigen Stunden kam es am Karfreitag zu drei Bränden in der Steiermark: In Deutschlandsberg geriet das Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in Brand. In Graz brachen in einem Wäldchen am Fuße des Schloßbergs und in einer Wohnung in Gries Feuer aus. Ein Mann wurde verletzt.