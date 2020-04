Boris Johnson macht bereits wieder erste Schritte

Johnson hatte drei Tage auf der Intensivstation des St. Thomas‘ Hospital in London verbracht, nachdem sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte. Er sei nun „sehr guter Dinge“, hieß es in einer Mitteilung. Er habe sogar den Krankenhausmitarbeitern zugewunken, als er die Intensivstation am Donnerstagabend verlassen habe. Er sei aber noch in der frühen Phase seiner Genesung und werde weiterhin genau beobachtet. Der Vater des 55-jährigen Premierministers, Stanley Johnson, hatte erklärt, er glaube nicht an eine schnelle Rückkehr seines Sohns in die Amtsgeschäfte.