Corona-Krise: Tourismus kämpft gegen Totalabsturz

Für die Tourismus-Betriebe ist das zu wenig: „Machen wir uns nichts vor: Nur wenn sich Deutschland als unser Hauptmarkt so weit erholt, dass auch von dort Gäste kommen, haben wir eine Chance“, meint Petra Nocker-Schwarzenbacher, Branchensprecherin und Hotelière in Salzburg. „Man darf auch nicht vergessen, dass eine unserer wichtigsten Zielgruppen die Menschen ab 65 sind“, spricht sie ein weiteres Problem an.