Jerusalem: Nur vier Pilger auf Karfreitagskreuzweg

Religiöse Feiern heuer in Heiliger Woche stark eingeschränkt

Üblicherweise kommen am Karfreitag Tausende Pilger nach Jerusalem, um den Kreuzweg Jesu zu gehen. Er endet an der Grabeskirche, an der sich insgesamt sechs Konfessionen nach genauem Zeitplan mit ihren Gottesdiensten abwechseln. Aufgrund verschiedener Kalendersysteme begehen die Ostkirchen den Ostersonntag in diesem Jahr erst am 19. April. Höhepunkt der ostkirchlichen Feiern in Jerusalem ist die über 1200 Jahre alte Liturgie des „Heiligen Feuers“ Samstagmittag (18. April). Sie wird in diesem Jahr wie die meisten Feiern der Heiligen Woche in stark eingeschränktem Rahmen und ohne Gläubige gefeiert.