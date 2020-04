Unseriöse Anbieter spielen mit ängstlichen Kunden

Firmensitz im Ausland

Die Anbieter haben ihren Firmensitz häufig im Ausland. Vielfach werden in der Praxis sogenannte Finanzsanierungsverträge angeboten. Bei dieser Art von Verträgen ist jedoch eine Auszahlung des benötigten Kreditbetrages an den Antragsteller weder vorgesehen noch vereinbart. Auch die Finanzmarktaufsicht (https://www.fma.gv.at/covid-19/haeufig-gestellte-fragen) rät in diesem Zusammenhang zu größter Vorsicht.