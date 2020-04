Die besten Tipps für das Wochenende zu Hause

# „Herr der Ringe“-Marathon



„Herr der Ringe“-Fans aufgepasst: Der Sender „Puls4“ entführt die Zuseher am Osterwochenende immer um 20.15 Uhr nach Mittelerde. In drei fulminanten Teilen verfilmte Regisseur Peter Jackson den Fantasy-Klassiker von J.R.R. Tolkien um den jungen Hobbit Frodo Beutlin. Los geht e s am Samstag, mit Elijah Wood und Ian McKellen im ersten Teil der Filmtrilogie „Der Herr der Ringe“, gefolgt von „Der Herr der Ringe - Die zwei Türme“ am Ostersonntag in der Primetime und gipfelt mit dem großen Finale der halsbrecherischen Abenteuer „Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs“ am Ostermontag.