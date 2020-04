Land Tirol nimmt wieder den Baustellenbetrieb auf

Nachdem das Land Tirol aufgrund der Corona-Situation vorübergehend alle Baustellen im Landesstraßennetz und auch im Wasserbau geschlossen hatte, soll nun die Wiederaufnahme all jener Baustellen erfolgen, an denen die Arbeiten unter Einhaltung der Schutzvorkehrungen erfolgen können. Dies teilte das Land am Freitag in einer Aussendung mit.