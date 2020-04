Ostergeschenke für Tiere im Innsbrucker Alpenzoo

Für Ostern haben sich die Tierpfleger ganz besondere Überraschungen ausgedacht. So dürfen sich die Frettchen, Schneehasen und Eichelhäher über einen bunten Osterkorb mit verschiedenen Leckereien freuen. Je nach Gusto ist für jeden etwas dabei. Zoodirektor André Stadler verrät: „Wir drehen von der kleinen Osteraktion auch Videos und werden diese an den Feiertagen in unseren sozialen Medien veröffentlichen. Auch wenn es heuer ein sehr außergewöhnliches Osterfest für uns alle sein wird, wünsche ich allen schöne Feiertage und vor allem Gesundheit. Wir freuen uns schon sehr auf die Besuche, wenn wir wieder geöffnet haben!“