Osterverkehr wird auch heuer streng kontrolliert

Mit Hubschauber ins Spital

Alljährlich startet rund um Ostern auch die Zweiradsaison. Einen Vorgeschmack bekamen die Einsatzkräfte bei mehreren Motorradunfällen in den vergangenen Tagen. Am Donnerstag stürzte ein Motorradlenker (50) aus St. Georgen/Gusen in Dimbach. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen werden.