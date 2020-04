Online-Voting: Tirol sucht den Lehrling des Jahres

Galanacht findet erst im Herbst statt

Wegen der Coronakrise wird die für 19. Mai geplante Galanacht auf den Herbst verschoben, der neue Termin steht aber noch nicht fest. „Gerade auch in dieser herausfordernden Zeit wird uns einmal mehr bewusst, wie wichtig ein stabiler Arbeitsmarkt und gut ausgebildete Fachkräfte sind. Vonseiten des Landes Tirol werden wir alles in unserer Kraft Stehende versuchen, damit sie wie viele andere Fachkräfte auch auf eine gute Zukunft bauen können“, merkt die Landesrätin zur aktuellen Coronakrise an. „Unsere Lehrlinge sind die Zukunft unseres Landes. Der Lehrberuf mit seiner Ausbildung findet auch international größte Beachtung. Viele Länder beneiden uns um diese duale Fachkräfte-Ausbildung“, weiß Palfrader. „Mit der Auszeichnung wollen wir unseren Lehrlingen die besondere Wertschätzung zeigen und den hohen Stellenwert der Lehre für Wirtschaft und Gesellschaft stärker im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankern.“