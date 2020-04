Steirische Politik hinter Maske und Glas

Maßnahmenpaket für steirischen Arbeitsmarkt

Finanzreferent Anton Lang (SPÖ) kündigte nach Ostern ein zweites Maßnahmenpaket mit arbeitsmarktpolitischen Akzenten sowie ein Konjunkturpaket an: „Wir werden die Mittel möglichst effizient und wirkungsorientiert einsetzen“, sagte der Vize-LH. ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer appellierte eindringlich an die Steirer, sich weiter an die Corona-Schutzmaßnahmen zu halten: „Ich sehe einen Silberstreif am Horizont, aber wer jetzt glaubt, wir hätten es überstanden, der erliegt einem Irrglauben.“