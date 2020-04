Mühlviertler helfen nun auch beim Einschlafen

Sie sind die Nummer eins in Sachen Baby- und Kinder-Matratzen in Österreich, Deutschland und in der Schweiz - doch Hannes und Gabi Nösslböck kümmern sich nun mit ihrer Marke Träumeland nicht mehr nur um den Liegekomfort. Die Mühlviertler liefern nämlich mittels eigener App monotone Einschlafgeräusche.