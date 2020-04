Enttäuschte Ex-Geliebte ließ Waffennarr auffliegen

Unglaublich! Eine Million Stück Munition, 20 vollautomatische Waffen, 100 Faustfeuerwaffen, 30 Langwaffen (auch Scharfschützengewehre) und 100 Schalldämpfer im Gesamtwert von 300.000 Euro hatte der Pensionist aus Rainbach/M. in seinem Keller versteckt. 19 Waffen hatte er registrieren lassen, in der Befragung sagte er: „A bisserl mehr hab’ i schon“. „Die Munition reicht aus, um die 4000 Polizisten in Oberösterreich ein Jahr lang zu versorgen“, ist Landespolizeidirektor Andreas Pilsl erstaunt.