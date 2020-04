Knapp 3000 Anzeigen wegen Ausgangssperre in Tirol

Spezielle Polizeistreifen

Zudem gab die Tiroler Polizei am Montag bekannt, dass aufgrund der Coronavirus-Pandemie nunmehr eigene Unterstützungsstreifen zur Verfügung stehen. Untergebracht sind diese Streifen, die aus 27 Beamten bestehen, in den Räumlichkeiten der ehemaligen Schule am Rosenhof in Hall in Tirol.