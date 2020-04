„Trotz Traumwetter war es auf Bergen sehr ruhig“

Luft-Überwachung? Polizeiheli flog nicht

Viel Aufklärungsbedarf hatte Horvath nach der Ankündigung vom vergangenen Freitag, dass die Berge auch aus der Luft per Polizeiheli überwacht werden. „Eigene Flüge dazu waren nie geplant“, entgegnet Horvath den Kritikern, die gleich Steuergeldverschwendung geortet hatten. Fazit: Am Samstag war die Polizei-„Libelle“ nur wegen des tödlichen Alpinunfalls in Pflach im Einsatz, am Sonntag blieb sie generell am Boden.