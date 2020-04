„Schändlich!“ Alaba nach Afrika-Aussagen empört

Jean-Paul Mira, Chefarzt am Pariser Cochin Krankenhaus, hatte im französischen TV-Sender LCI angekündigt, bewusst provozieren zu wollen und gemeint, dass es in Afrika „keine Masken, keine Behandlungsmöglichkeiten und keine Wiederbelebungsmaßnahmen“ geben würde. So sei es auch bei AIDS-Studien gemacht worden. „Sie haben recht, wir überlegen, eine parallele Studie in Afrika durchzuführen“, antwortete Camille Locht, Forschungsdirektor des staatlichen Inserm-Institut.