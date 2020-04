Grillerei nach Umzug: Polizei kannte kein Pardon

Harte Arbeit gehört belohnt - das dachten sich am Freitagnachmittag wohl acht Tiroler im Alter zwischen 22 und 57 Jahren, als sie den Griller auf der Dachterrasse des Mehrparteienhauses in Kematen „angeworfen“ haben. Der Haken dabei: Größere Menschenansammlungen und Feste dieser Art sind in Zeiten von Corona schlichtweg verboten!