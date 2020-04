Knapp 1500 Covid-Tote in den USA an nur einem Tag

In den USA ist die Zahl der an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorbenen Menschen binnen 24 Stunden um knapp 1500 angestiegen. Laut Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore wurden zwischen Donnerstag 20.30 Uhr US-Ostküstenzeit und der gleichen Uhrzeit am Freitagabend 1480 weitere Todesfälle registriert. Die Opferzahl lag damit bei 7406 Toten in den Staaten. Laut den Prognosen der Regierung in Washington könnten in den USA zwischen 100.000 und 240.000 Menschen an Covid-19 sterben.