Teilerfolg bei Secop-Werk: 170 Jobs sind gesichert

Seit Wochen wurde um die Zukunft des Secop-Werks in Fürstenfeld (Steiermark) gerungen, in dem fast die Hälfte der Belegschaft Südburgenländer sind. Nun gibt es eine erfreuliche Entwicklung: Die Unternehmensführung hat eine Vereinbarung über den Verkauf der Delta-Produktionslinie von Secop an Nidec unterzeichnet.