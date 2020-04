Kurzarbeit statt Kündigungen

Hoch, höher, am höchsten. Beim AMS sind wir in diesen Tagen mit Superlativen konfrontiert. So stieg die Arbeitslosigkeit im März gegenüber dem Vormonat um 30,1 Prozent„ zieht AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl eine traurige Bilanz. Derzeit setze man im Burgenland den Hebel an zwei Stellen an. So werde versucht, durch Kurzarbeit Arbeitsplätze zu erhalten. Dort wo das nicht möglich sei, werde alles unternommen, das Arbeitslosengeld so schnell wie möglich auszubezahlen. Eine flammenden Appell doch nach Möglichkeit das Kurzarbeitsmodell anzunehmen, richtet Landesrat Christian Illedits an die Betriebe: “So können die Unternehmer nach der Krise mit dem bewährten Personal neu durchstarten.“