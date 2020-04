Schmadtke: Europa League wird wohl nicht beendet

Der Klub von Trainer Oliver Glasner und ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager ist in der Europa League noch vertreten. Im Achtelfinal-Hinspiel hatte der VfL am 12. März eine 1:2-Niederlage gegen Schachtar Donezk kassiert. Das Rückspiel in der Ukraine war dann kurz darauf wegen der Corona-Krise ausgesetzt worden. Vor Schmadtke hatte bereits der Frankfurter Trainer Adi Hütter gesagt, er gehe nicht von weiteren Spielen in der Europa League in dieser Saison aus.