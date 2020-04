Affleck schmust sich mit „neuer Jen“ durch Krise

„Es knistert so richtig!“

Seit einem gemeinsamen Urlaub in Havanna, wo sie in lauschigen Restaurants zu Abend aßen oder verliebt durch die Straßen schlenderten, sind der 47-Jährige und die mit 31 mehr als zehn Jahre jüngere Bond-Schönheit unzertrennlich. Freunde des Paares bestätigten gegenüber US-Medien: „Da knistert es so richtig!“