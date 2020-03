ÖOC: „Spitzenathleten sollten trainieren dürfen“

„Das ist unser großes Anliegen, mit dem Ministerium in Kontakt zu bleiben, um in absehbarer Zeit diese Möglichkeiten zu erreichen. Denn was ein Athlet in wenigen Wochen verliert, kann er in vielen Monaten nicht mehr aufholen. Die Zeit nach Corona wird es geben. Wir sollten diesen Spitzenathleten, die Österreich hat, unter Wahrung der Rahmenbedingungen, auch mit Maske meinetwegen, die Möglichkeit geben, zu trainieren.“