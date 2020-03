Fernlehre: Kein neuer Stoff für die Schüler

In der Schule nichts Neues. So heißt es aus dem Bildungsministerium. Die derzeitige „Überbrückungsphase“, die ob Corona Schulschließungen nötig machte, ist demnach nicht dazu angetan, neue Lehrinhalte zu vermitteln. So steht es in den neuen „Leitlinien für die Fernlehre/Distance Learning“ geschrieben.