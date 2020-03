Corona-Beschränkungen: Arzt warnt vor Lockerung

Es ist ein Silberstreif am Horizont, wenn das Gesundheitsministerium am Sonntag bei den Neuinfektionen im 24-Stunden-Vergleich eine Steigerung von 7,72 Prozent vermeldet. Zur Erinnerung: Wir waren schon einmal bei 30 Prozent. Es handelt sich aber noch nicht um einen langfristigen Trend - und am Ende des Tages muss der Wert Richtung null gehen. Und so kletterte die Zahl der Fälle Sonntagabend weiter in Richtung der 10.000er-Marke.