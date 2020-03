SPÖ fordert Ende der Familienbeihilfe-Indexierung

Angesichts der drohenden Pflege-Engpässe hat die SPÖ am Sonntag ein Ende der Familienbeihilfe-Indexierung für ausländische Arbeitskräfte gefordert. Die Corona-Pandemie zeige deutlich, welchen wichtigen Beitrag ausländische Arbeitskräfte in der Pflege leisten, sagte EU-Delegationsleiter Andreas Schieder anlässlich aktueller Meldungen, wonach Niederösterreich Pflegekräfte aus Osteuropa für die 24-Stunden-Betreuung einfliegen lässt. Die SPÖ forderte am Sonntag außerdem einen sofortigen Stopp des Personalabbaus beim AMS, Parteichefin Pamela Rendi-Wagner kündigte überdies „volle Unterstützung für die ÖGB-Forderung nach höherem Arbeitslosengeld“ an.