Wir tanzen gemeinsam gegen die Krise

Auch für Kinder und Jugendliche haben die steirischen Tanzschulen ein umfangreiches Programm. „Neben den herkömmlichen Ballroom-Kursen für Jugendliche bieten wir alle ein breites Angebot an Kinderkursen, Hip Hop, Shuffle Dance, Modern & Musical uvm.“, führt Tanzschulbesitzer Helmut Nebel aus. Selbst die Kleinsten sind in sogenannten „Eltern-Kindkursen“ bereits fleißig dabei, ihre ersten Tanzversuche zu unternehmen.

Tanzschulen gehören den Freizeit- und Sportbetrieben der WKO Steiermark an und sorgen mit viel Engagement und Umsicht für sichere und kundenfreundliche Begegnungszonen.