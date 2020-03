Masken, Handschuhe fehlen: Ärzte schlagen Alarm

Sie sind Tag und Nacht für die Menschen da: unsere Landärzte. Doch den Medizinern fehlt es vielfach an Ausrüstung, um sich vor dem Corona-Virus zu schützen. „Wir stehen an vorderster Front, aber wir haben keine Atemschutzmasken und keine Schutzanzüge“, beklagen viele Mediziner. Auch Desinfektionsmittel und Einmalhandschuhe gehen in etlichen Praxen zu neige: „Vom Bund und vom Land bekommen wir so gut wie nichts. Zu kaufen gibt es kaum etwas. Ohne entsprechende Ausstattung gefährden wir uns aber selbst und unsere Patienten.“