Nur der Frachtverkehr läuft in Hörsching noch rund

„Eingeschränkter Flugbetrieb“, lautet der Titel der Nachricht, mit der die Betreiber des Linzer Flughafens die Besucher der Internetseite des Airports über die aktuellen Entwicklungen informieren. Die Linien-Verbindungen nach Frankfurt und Düsseldorf sind gestrichen, auch die Charterflüge nach Ägypten sind bis auf weiteres nicht mehr im Programm. Die Folge: Turkish Cargo verbindet Hörsching und Istanbul

Zumindest der Luftfrachtverkehr findet in Hörsching uneingeschränkt statt. „Auch Flüge der allgemeinen Luftfahrt, wie etwa Ambulanzflüge, werden abgefertigt“, sagt Airport-Sprecher Ingo Hagedorn. Mitten in der Coronakrise gab‘s außerdem auch gute Nachrichten am Frachtsektor: Turkish Cargo nimmt ab April zweimal pro Woche eine Verbindung nach Istanbul auf.