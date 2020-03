EU-Gipfel gibt Staaten 14 Tage für Finanzlösungen

Die Europäischen Staats- und Regierungschef haben eine Entscheidung über die Art der Finanzhilfen in der Corona-Krise vertagt. Wie am Donnerstagabend aus Ratskreisen nach dem EU-Videogipfel verlautete, sollen die Länder der Eurozone in zwei Wochen Vorschläge zur Geldpolitik angesichts den Auswirkungen der Verbreitung des neuartigen Virus vorlegen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hält die „existierenden Instrumente“ des Euro-Rettungsschirm ESM für die „richtige Ergänzung“ zu den Maßnahmen der Europäischen Zentralbank zur Stabilisierung von Wirtschaft und Märkten. „Was wir weiterhin klar ablehnen, ist eine Vergemeinschaftung von Schulden in der EU, wie etwa durch Corona-Bonds“, teilte Kurz nach dem EU-Gipfel mit.