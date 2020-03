Ein Tanzkurs gegen die Krisenstimmung

Die Ausgangsbeschränkungen und die oft zitierte Heimarbeit für Tausende Steirer sorgen in vielen Haushalten für ordentlich Kopfweh. Bewegungsmangel und Fadesse heizen die Stimmung oft noch an. Und da wollen wir von der „Krone“ helfen. In Kooperation mit dem Verband der steirischen Tanzlehrer bieten wir ab Freitag einen Online-Tanzkurs.