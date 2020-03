Sitzt der Star auch vor Ihrem Fenster?

Der Star ist in ganz Österreich weit verbreitet in offenen und halboffenen Landschaften wie Kulturlandschaften, Gärten oder Parks. Die Höhlenbrüter mögen Baumhöhlen oder Nistkästen. Der Star überwintert in Süd- und Südwesteuropa (Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland). In milden Wintern bleiben einzelne Tiere auch in Mitteleuropa. Der Star kommt meist Ende Februar, Anfang März in den mitteleuropäischen Brutgebieten an. Momentan ist er bereits in ganz Österreich - bis auf die höheren Lagen - an geeigneten Brutplätzen zu hören und zu sehen.