Sitzt der Buchfink auch vor Ihrem Fenster?

„Buchfinken brüten in ganz Österreich in Wäldern, aber auch kleinen Gehölzen und in städtischen Parks und größeren Gärten“, so Susanne Schreiner von BirdLife. Die Männchen sind unterseits rosabräunlich, am Rücken braun mit stahlgrauem Kopf und Nacken, die schwarzen Flügel tragen eine auffällige weiße Flügelbinde. Weibchen sind unauffälliger beigebraun gefärbt. Der Gesang klingt sehr laut und schmetternd mit einem typischen Schnörksel am Schluss.