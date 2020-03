Vogelbeobachtung: Wer sitzt vor meinem Fenster?

Amseln sind leicht zu erkennen

Amseln sind in Miteleuropa ursprünglich Waldbewohner, heute in fast allen Lebensräumen von kleinen Gehölzen in der (halb)-offenen Landschaft bis auch in die Zentren großer Städte, solange ein Mindestangebot an Bäumen und Sträuchern vorhanden ist. „Die Art ist in ganz Österreich weit verbreitet und optisch leicht zu erkennen: Die Männchen sind einheitlich schwarz mit gelbem Schnabel und Augenring, die Weibchen braun“, so Susanne Schreiner von BirdLife.