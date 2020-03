Corona: Bisher 410 Festnahmen in der Türkei

Regierung verheimlichte Ausmaß der Krise

Dabei verheimlichte die Regierung der türkischen Bevölkerung lange das Ausmaß der globalen Corona-Pandemie. Erst als das deutsche ZDF-„heute journal“ mit einer Rede an die Nation von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit türkischen Untertiteln im Netz landete, erkannten die Menschen in der Türkei den Ernst der Lage, berichtete der Journalist Can Dündar in der „Zeit“ aus seiner Heimat.