Coronavirus-Fake-News werden zunehmend zum Problem

Im Social Web kann jeder Falschmeldungen verbreiten

Das Problem sei, dass heutzutage „jeder zum Sender geworden ist. Die Gatekeeper-Funktion der Medien greift nicht mehr auf dieselbe Art wie früher“, so Wolf. „Als Nutzer muss ich heute selbst bewerten können, ob etwas stimmen kann.“ Daher rät der Experte dazu, sich an seriöse Quellen wie die Regierungsstellen, die WHO oder das deutsche Robert-Koch-Institut zu halten. Besonders ans Herz legt er verunsicherten Menschen etwa den NDR-Podcast „Corona Virus Update“, wo „unaufgeregt und detailliert“ täglich über die Entwicklungen berichtet werde.