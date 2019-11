Türkei: Jahre nach Putschversuch weiter Festnahmen

In der Türkei wird im Zusammenhang mit dem Putschversuch vor mehr als drei Jahren noch immer intensiv nach angeblichen Terrorverdächtigen gefahndet. Sicherheitskräfte suchten am Dienstag in mehreren Provinzen nach insgesamt 162 „Mitverschwörern“, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Dabei sei es zu Dutzenden Festnahmen gekommen.