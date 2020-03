Wien Museum sammelt Objekte der Corona-Krise

Per E-Mail sollen Fotos von Objekten, die den Alltag der Menschen in Wien in Zeiten von Corona dokumentieren, an das Wien Museum geschickt werden. Der Zettel zur Nachbarschaftshilfe im Stiegenhaus, der online ersteigerte Mundschutz, das Corona-Tagebuch - jedes Objekt, das heute den Alltag in Wien bestimmt, ist willkommen.