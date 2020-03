Home-Office: Politik prüft nun Gesetzesanpassung

Förderungen für Arbeitgeber

Indes wies die Anwaltskanzlei Benn-Ibler auf einige Punkte in Sachen Home-Office hin: So müsse bei den Arbeitsmitteln die Verwendung bzw. deren Zurverfügungstellung, die Wartung und der Zutritt geregelt werden. „Am einfachsten stellt der Arbeitgeber den Zugriff auf den elektronischen Arbeitsplatz in einer geschützten Umgebung oder Zugriff mittels VPN-Verbindung oder einen Laptop zur Verfügung.“ In Wien könne der Arbeitgeber beispielsweise auch Förderungen von bis zu 10.000 Euro in Anspruch nehmen.