Verwirrung um angebliche Home-Office-Pflicht

Sperre für Reha- und Kuranstalten

Die am Donnerstag von Anschober für das Wochenende angekündigte Sperre von Reha- und Kuranstalten erfolgt bereits am Freitag. Ausgenommen davon sind nur dringende Rehabilitationsmaßnahmen „im Anschluss an die medizinische Akutbehandlung sowie im Rahmen von Unterstützungsleistungen für Allgemeine Krankenanstalten“, wie es in der Verordnung heißt.