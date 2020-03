Kunst Haus Wien sucht die besten Quarantäne-Fotos

Kunst war schon immer ein Ventil, für Trauer, Freude, Panik, aber auch Langeweile. Museen sind geschlossen, kulturelle Veranstaltungen auf unbestimmte Zeit verschoben. Also ist es an der Zeit, selbst Künstler zu werden - wenn auch nur vorübergehend in Quarantäne. Zum Beispiel beim Fotowettbewerb des Kunst Haus Wien unter dem Motto: #KunstdesZuhausebleibens.