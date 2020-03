5 Mittagessen in einer halben Stunde zubereitet!

Schicht 3: Die Sattmacher

Gemüse macht satt, vor allem jene mit viel Wasseranteil füllen den Magen schnell. In der nächsten Schicht dürfen daher wasserhaltige Sorten nicht fehlen: Ideal sind Cocktailtomaten, Gurken, Paprika oder gekochter Brokkoli. Damit das Einfüllen von geschnittenen Obst- oder Gemüsesorten noch leichter fehlt, gibt es spezielle Schneidebretter, die sich in der Mitte knicken lassen. So entsteht eine enge Bahn durch die Lebensmittel exakt auch in schmale Formen kullern.